Bayburt’un Demirözü ilçesinde ki okullarda, “Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı” konulu farkındalık eğitimleri yapıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, Demirözü ilçesinde ki okullarda “Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı” konulu farkındalık eğitimleri yapıldı. Öğrencilere güvenilir gıda, genel hijyen, gıda hijyeni, mikroplar ve bulaşma yolları, gıda zehirlenmesi, belirtileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılırken gıdalarda oluşabilecek riskler, bu risklerin bulaşma şekilleri ve önleme tedbirleri öğretildi. Eğitim çerçevesinde ayrıca gıdaları saklama şartları, alışverişte, okul kantin ve yemekhanelerinde, beslenme çantalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, temizlik, ellerin yakınması, Alo 174 Gıda Hattı, israfın ne olduğu ve nasıl oluştuğu, israfı önlemek için alınacak tedbirler konularında sunum yapıldı.