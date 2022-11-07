Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitimlerine devam eden Bilgievi ve Akademi Lise öğrencileri, “Gez-Gör” etkinlikleri çerçevesinde Eğil ilçesini gezdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitimlerine devam eden Bilgievi ve Akademi Lise öğrencileri, “Gez-Gör” etkinlikleri çerçevesinde Eğil ilçesini gezdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı bilgievi ve akademi liselerde eğitimlerine devam eden öğrenciler, sosyal-kültürel gezilerle yaşadıkları kenti daha iyi tanıma fırsatı yakalıyor.

Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar, Merkez, Selahaddin Eyyubi Bilgievi ve Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lise öğrencileri, rehberler eşliğinde Eğil’in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Peygamber kabirlerini ziyaret eden öğrenciler, ilçeyle ilgili merak ettikleri konuları rehberlere sorarak bilgi sahibi oldu. Büyükşehir Belediyesince öğrencilerin kenti tanıması amacıyla yürütülen “Gez-Gör” projesi çerçevesinde öğrencileri tarihi ve turistik mekanlarda gezdirmeye devam edeceği belirtildi.