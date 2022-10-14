Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla Atatürk Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Eransan Geri Dönüşüm Tesisi’ni gezdi.

Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla Atatürk Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Eransan Geri Dönüşüm Tesisi’ni gezdi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri atıkların geri dönüşüm serüvenine tanık oldu. Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla Atatürk Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Eransan Geri Dönüşüm Tesisi’ni gezdi. Öğrenciler, toplanan atıkların tesise girişinden ham madde olarak kullanılıncaya kadar hangi aşamalardan geçtiğini yerinde öğrendi. Çevre mühendisleri tarafından öğrencilere geri dönüşüm, çevre bilinci ve ambalaj atıkları hakkında bilgi verildi. Eransan Geri Dönüşüm Tesisi’nin her alanını gezen öğrenciler çevreyle ilgili merak ettikleri soruları da çevre mühendislerine ilettiler. Bir öğrenci geri dönüşüm tesisindeki kokunun ne olduğunu sordu. Ev ve işyerlerinde ayrıştırılan geri dönüşüm atıklarına gıda atıklarının da karıştırıldığını ve bozulan bu gıdaların kokuya neden olduğunu belirten yetkili; kağıt, karton, plastik, pet şişe, cam gibi atıklara gıda atıklarının karıştırılmaması gerektiği konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geri dönüşüm yoluyla plastik atıklardan elde edilen granülleri de inceledi.