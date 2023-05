Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, üniversite sınavları öncesi düzenlenen mesleki tanıtım günlerinde geleceklerine yön verdi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denizli Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen etkinliğe Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 10 ayrı meslek temsilcisi, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Mesleki tanıtım günlerinde öğrencilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Geleceğinize yön verirken bir hayaliniz olması gerekiyor. Hayatta her şey bir hayalle başlıyor. İnsanlar yetenek anlamında dünyaya büyük bir donanımla geliyor. Hepimizin farklı yetenekleri var. Öncelikli olarak bu yeteneklerimizin farkında olmamız gerekiyor. Her biriniz bir birey olarak da hayatınıza yön vermeniz açısında eğitim hayatınız çok önemli. Okul öncesi eğitimden başlayarak okul hayatınız süresince ilgi ve istidatlarınız doğrultusunda yeteneklerinizi keşfetmeniz için çalışmalar yapılıyor. Ülkemiz son çeyrek asırda bulunduğu coğrafyayı domino eden, teknolojiyi ithal eden değil ihraç eden bir ülke konumuna geldi. Tüm bunlar siz değerli gençlerimizin bakış açısı, yaklaşımı, yerli ve milli olana yönelmesiyle oluyor. İlerleyen zamanda seçeceğiniz mesleklerde ‘Ben bu ülkede hangi boşluğu doldurabilirim’, ‘Ben bu ülkede insanlık yararına neler yapabilirim’ sorusunu sorduğumuz da verdiğimiz cevap bizim meslek olarak neyi seçmemiz gerektiğini de bize gösteriyor. Sizler bu soruları kendinize sorarken bizler de meslek tanıtımı konusunda sizlere yardımcı olmamız adına bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Çağın gereklilikleri doğrultusunda meslekler de değişmekte. 21 y.y. becerileri ile donanmış gençlerle ülkemiz daha da ileriye gidecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözü her şeyi anlatıyor. Bugün ki gerçekleştirdiğimiz Meslek Tanıtım Günlerinde bizlere destek veren Denizli Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Sevgili gençler Denizli olarak akademik anlamdaki çalışmalarda her zaman tabelada en üst sıralarda yer alan bir şehir olduk. Bunu sizlerle devam ettireceğiz. Bugünlerde kendinize yaptığınız kültürel, sosyal ve akademik birikimler hayatınıza ve geleceğinize yön verecek. Giden trene değil, gelecek trene bakacağız.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin konuşmasının sonrası okul alanında kurulan meslek tanıtım masalarında meslek temsilcileri öğrencilere gün boyu meslekleri hakkında bilgilendirmeler yaptı.