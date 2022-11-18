Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi ve Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi iş birliği ile makini ve endüstri mühendisliği bölümlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilere yönelik ’Deneyimler Toplantısı’ düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi ve Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi iş birliği ile makini ve endüstri mühendisliği bölümlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilere yönelik ’Deneyimler Toplantısı’ düzenlendi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, “Öğrencilerimizi, OMÜ Mühendislik Fakültesi’ne kayıt oldukları andan mezun olana kadarki süreçte mesleğimize hazırlıyoruz. Bu süreç içerisinde öğrenci üyelerimize yönelik deneyim toplantıları, teknik geziler, kişisel gelişim eğitimleri, bilgisayar kursları düzenliyoruz" dedi.

Klasik eğitim sisteminin verdiği eğitim ve donanımlarla günümüz dünyasında iş ve sosyal alanlarda arzu edilen beklentileri karşılamalarının zor olduğunu söyleyen Kadir Gürkan, "Yaşam boyu bilgi ve becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için Samsun’da MMO olarak düzenlediğimiz etkinliklerle üyelerimizin yenilik ve gelişmeleri takip edebilmesi ortamını oluşturuyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmasını yapan OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naci Kurgan ise “Bölüm olarak bu tür programları önemsiyoruz. Öğrencilerimizin kariyer gelişiminde çok önemli katkılar sağlıyor. Özellikle son sınıf öğrencilerimizle deneyimli iş insanlarımızı buluşturarak iş hayatına atılırken karşılaşabilecekleri problemlere çözüm bulmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

TOGG yöneticisi Türker’den sunum

Deneyimler Toplantısı’na konuk konuşmacı olarak katılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu(TOGG) Elektrikli Araç Gövde İç Sorumlusu Mak. Müh. Emre Türker, ’öğretim hayatı, kariyer basamakları, aldığı ödüller ve makine mühendisliği kariyer seçenekleri’ üzerine bir sunum yaptı. Emre Türker, "En az 1 yabancı dilin bilinmesi şart. Yurt dışı deneyimi farklı bir bakış açısı katıyor. Kulüplere ve derneklere üye olmak da deneyimleri artırıyor. Fuarlara katılım gibi etkinlikler de teknik bilgilerin ve becerilerin artırılmasını sağlıyor. Gelişim planı yapmamız da şart" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası Kadir Gürkan ve Prof. Dr. Naci Kurgan, Emre Türken’e plaket takdim ederek teşekkür etti.