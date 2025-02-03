Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje olan Robot Futbol Ligi Kayseri’de başladı. Öğrenciler tarafından yapılan robotlarla oynana futbol, keyifli dakikalar yaşattı.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce; bilişime hakim gençlerin ve bu alanda çalışma gerçekleştiren öğretmenlerin iş birliği ve iletişimini güçlendirmek, çalışmalarını desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği ’Gençtek Akran Ögrenme Modeli ve Genç Bilişim Ekosistemi’ projesi çerçevesinde Robot Futbol Ligi düzenlendi. Talas Spor Salonu’nda düzenlenen projede; öğrencilerin teknolojik becerilerini geliştirmek, takım çalışması alışkanlıklarını pekiştirmek amaçlandı. Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen; "21. yüzyılın çocukları; dijital sektörden çok fazla etkilenir. Çünkü dün ’eğitim’ dendiğinde sadece kitaplar algılanırken bugün birçok alanda çeşitlenmiş olan dijital eğitim platformları gündeme geliyor. Dolayısıyla çocuklarımızın eğitimi dendiğinde sadece okul, sadece sınıf içi etkinlikten ziyade artık çok fazla çeşitlenmiş dijital öğrenme platformları, uzaktan eğitim platformları, dijital kütüphaneler gündeme geliyor. Dolayısıyla eğitime erişim çok daha güçlü, çok daha fazla çeşitlenmiş oluyor. Bu günün çocuğu sadece ve sadece okuldan değil, okul görevi gören bu dijital platformlardan etkileniyor. Her bir çocuğumuz bu platformların sunduğu imkanlardan en üst düzeyde yararlanmış oluyor. Yapay zeka destekli platformların da gündeme gelmesiyle beraber çocuklarımız kendi öğrenme hızlarına uygun olarak bir öğrenme platformuyla da karşılaşmış oluyor. Yapay zeka destekli programlar; çocuğun kendi öğrenme hızı ve stilini keşfettikten sonra ona nasıl bir materyal sunacak ona karar veriyor. Bu günün çocuğu, 21. yüzyılın öğrencileri daha çok eğitim ve dijital sektörle iç içe geçmiş oluyor. Dolayısıyla doğar doğmaz bu sektörün cihazlarını kullanma becerisine yatkın olarak doğmuş oluyorlar. Bugün bakanlığımızla beraber organize ettiğimiz yarışma; böyle bir öğrenmenin bir platformu olarak karşımıza çıkıyor. İkinci kanaat dönemine böyle bir öğrenme ortamıyla beraber başlamamız öğrencilerimize de büyük bir imkan sağladı" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin yaptığı robotlarla düzenlenen ilk maçı Milli Eğitim Müdürü Esen yaptı. Keyifli maçlara sahne olan Robot Futbol Ligi’nde her bir takım, 3 as ve 2 yedek öğrenciden oluşacak ve tasarladıkları robotlarla futbol maçlarına katılacak.