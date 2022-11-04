Tokat’ta meslek lisesinde kurulan ekmek fırınında öğrenciler günlük olarak 15 bin rol ekmek üretecek.

Tokat’ta meslek lisesinde kurulan ekmek fırınında öğrenciler günlük olarak 15 bin rol ekmek üretecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Meslek Liselerine Ekmek Fabrikası Kurulumu Projesi" doğrultusunda Tokat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ekmek fırını kuruldu. Usta öğreticilerin gözetiminde yiyecek-içecek bölümü öğrencileri ekmek üretimine başladı. Öğrenciler tarafından üretilen ekmekler pansiyon ve taşıma merkezinde eğitim gören öğrencilere verilen öğle yemeklerindeki ekmek ihtiyacını karşılamak üzere paketlenerek gönderilecek.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ile birlikte okulun zemin katında kurulan ekmek fabrikasını yerinde inceledi. Vali Hatipoğlu, Mili Eğitim Bakanlığının ekmek üretimine dönük çalışmaları dahilinde okulda 20 bin ekmek üretimine uygun fırın kurulduğunu söyledi. İlk etapta taşımalı eğitim sistemindeki öğrencileri ile pansiyonlardaki öğrencilerin ekmek ihtiyacının karşılanacağını belirten Vali Hatipoğlu, "Burada her ne kadar sadece ekmek üretimi söz konusuysa aynı zamanda diğer yan ürünlerinin de imalatı yapılabilecek. Bu anlamda gençlerimizi yarınlara bir sanat sahibi zanaat sahibi olarak hazırlıyor olacağız. Aynı zamanda öğrencilerimiz okulumuzun döner sermayesinden harçlıklarını alacaklar. Okullarını bitirdiklerinde ise bir iş sahibi, meslek sahibi olarak çok çabuk şekilde hayata giriş yapabilecekler" dedi.

Vali Hatipoğlu, ekmek satış yerleri açılacağını ifade ederek, "İl ve ilçelerimizde ekmek fırınları var. Bu işle ilgili çalışan firmalarımız var. Rekabetçi değil, daha çok tamamlayıcı ve öğretici tarzda satışlarına da devam edeceğiz" diye konuştu.

Okulu bitirdiklerinde meslek sahibi olacaklar

Okul Müdürü Mustafa Uçaroğlu ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk önce İstanbul’da başlayan projeye dahil olduklarını ifade ederek, "Amacımız öğrencilerimiz üretimin içinde birebir yer almaları. Bu işi mutfak ortamından değil, sanayi tipi toplu üretimi binlerce ekmeğin üretiminde görmüş olmaları" şeklinde konuştu. Okulun yiyecek ve içecek bölümü öğrencilerinden Buse Yiğit, usta öğreticilerden ekmek üretiminin püf noktalarını öğrendiklerini belirterek, "Ben bu alanın üzerinde kendimi geliştirmek ve pastane üzerine ilerlemek istiyorum" dedi.

Günlük ortalama 15 bin rol ekmek üretilecek

Yiyecek-İçecek Bölümü Alan şefi Mesut Bilgiş ise günlük kapasitelerinin 30-40 bin rol ekmek olduğunu belirterek, "Tek vardiya çalıştığımız için 15-20 bin ekmek üretiyoruz. Birinci sınıf ürünler kullanıyoruz. Unun en kalitelisini mayanın en kalitesini kullanıyoruz. İlk önce hedefimiz okulların ekmek ihtiyacını karşılamak. Hedeflerimiz doğrultusunda öğrencilerimize, öğretmenlerimize bu anlamda hizmet sunacağız" ifadelerini kullandı.