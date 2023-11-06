Afyonkarahisar Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğrencileri sınıf öğretmeni Şerife Taş öncülüğünde ’Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi çerçevesinde evlerinin bahçesine okul yönetimi tarafından dağıtılan fidanları dikti.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu tarafından dağıtılan yüzlerce fidan ağaçlarını evlerinin bahçelerine dikerek ilk kez ağaç dikmenin heyecanını yaşadı. Toplamda her öğrencilere dağıtılan 400 ağaç toprakla buluştu. Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulunda eğitim gören 400 öğrenci ilk kez ağaç dikmenin sevincini ve heyecanını yaşadı.