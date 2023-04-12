Şanlıurfa Valiliği tarafından öğrencilere ağaç sevgisini ışılamak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde binlerce ağaç öğrencilerin elleriyle toprakla buluştu.

Şanlıurfa Valiliği tarafından, doğanın korunması, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak ve öğrencilere ağaç sevgisini oluşturmak amacıyla, Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, merkez ve ilçelerdeki tüm okul bahçelerinde binlerce öğrencinin katılımıyla ağaç ve fidan dikimi yapıldı.

Minikler elleriyle fidanları toprakla buluşturdu

Proje Siverek Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesinde İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Şube Müdürleri, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla start aldı. Öğrenciler, büyükleriyle birlikte kazdıkları çukurlara kendi elleriyle fidanları dikerek, can suyu verdi.