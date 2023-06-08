Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay kan bağış merkezi iş birliği ile öğrenciler kan bağışına farkındalık oluşturmak için gösteri yaptı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay kan bağış merkezinin düzenlemiş olduğu ‘okullarımda kanpanya var, iyilik yolunda okullar yarışıyor’ sloganı ile kan bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Mithatpaşa İlkokulu ve Gazi İlkokulu öğrencileri kan merkezi aracının önünde gösteri yaptı. Minik öğrenciler canlı müzik eşliğinde, ‘Kan verelim gönülleri yapalım’ parktı açarak, rol gereği yaralı yaşadı.

Yapılan gösteriler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Çevreden geçen vatandaşlarda kampanyaya destek olarak kan bağışında bulundu.