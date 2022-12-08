Osmaniye’de ilkokul öğrencileri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ne (OOSB) giderek fabrikaları, muz serasını ve hayvanat bahçesini gezdi.

Osmaniye’de ilkokul öğrencileri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ne (OOSB) giderek fabrikaları, muz serasını ve hayvanat bahçesini gezdi.

Osmaniye Ruhi Özden İlkokulu öğrencileri, Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün daveti üzerine gerçekleşen etkinlikte fabrikaların üretim aşamalarının yanında Mini Hayvanat Bahçesi, Türkiye’de ilk kez bir bölgesinde tarıma yönelik girişimde bulunularak hayata geçirilen muz serasını gezdi.

Öğrencileri bilgilendiren Osmaniye OSB Bölge Müdürü Musa Gönül, “OSB demek; üretim yeri demektir. Sanayi kuruluşlarının ve fabrikaların olduğu, bütün eşyaların üretildiği alanlardır OSB’ler. Biz bunun yanında muz serası kurduk. Türkiye’deki ilklerden bir tanesi burası. Ülkede ilk kez bir organize sanayi bölgesinde tarıma yönelik girişimde bulunarak, muz serası hayata geçirildi” dedi.