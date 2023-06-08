Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ağırladı. Merkezi gezen çocuklar, veterinerlerden sokak hayvanlarının bakımı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla farklı okullarda eğitim gören anasınıfı ile ilk ve ortaokul öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor. Merkez, Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören ortaokul öğrencilerini ağırladı. Öğretmenleri eşliğinde barınağı ziyaret eden 25 öğrenci, merkezde görevli veterinerler tarafından sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, sağlık durumları ve bakımlarıyla ilgili bilgi aldı. Öğrenciler, yavru kedi ve köpekler başta olmak tüm hayvanlarla yakından ilgilendi. Gezide öğrencilere barınak görevlilerince hayvanlara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgi verildi. Oldukça keyifli vakit geçiren minik öğrenciler daha sonra yanlarında getirdikleri mama ve battaniyeleri görevlilere teslim etti.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyarete gelen 10 yaşındaki Aybüke Serra Depater , “Bugün merkezde olmak benim için çok keyifliydi. Çünkü ben hayvanları çok seviyorum. Onlarla ilgilenmek çok hoşuma gidiyor. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Merkezde, kedi ve köpeklerle ilgilendik. Kuşadası Belediyesi görevlilerine onlara burada çok güzel baktıkları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.