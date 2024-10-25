Mersin’in Erdemli ilçesinde bilim şenliğinde buluşan öğrenciler, teleskopla gözlem yapıp, uzay çadırında gezegenleri tanıyarak birçok etkinliğe katıldı.

Erdemli Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile TÜBİTAK tarafından desteklenen 3 gün sürecek olan Erdemli Bilim Şenliği Dr. Devlet Bahçeli Meydanı’nda başladı. Şenlik alanında, eğlenceli bilim çalışmaları, oyun atölyeleri, 3D tasarım çalışmaları, STEM etkinlikleri, sağlıklı yaşam atölyeleri, trafik eğitim atölyeleri, yenilenebilir enerji uygulamaları ve astronomi gözlemleri gibi yaklaşık 52 atölye yer aldı. 52 atölyenin yer aldığı şenlikte öğrenciler, hem eğlenceli bir öğrenme ortamı yaşadı, hem de çeşitli bilimsel deneylere katıldı.

Bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirten Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, "TÜBİTAK’ın koordinesinde desteğiyle yapılan 4007 kapsamında projelerin yer aldığı bir etkinlik. Burada üniversitelerimizin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yerel idarelerin katkısıyla etkinlik yapıyor. Çocuklarımız özellikle bilime yönelik birçok hobilerini, etkinliklerini ve görsellerini paylaşıyor" dedi.

Bilim etkinliklerine her zaman destek vereceklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ise, "Geleceğin teminatı olan çocuklarımız bilimin ışığında yürüsün diye gayret ediyoruz. Bugün Erdemli Kaymakamlığı, Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi ile birlikte düzenlemiş olduğumuz etkinlikteyiz. 52 farklı stant var. 52 farklı stantta öğrencilerimiz deneylerini yapıyorlar ve deneyerek öğreniyorlar. Biz de Erdemli Belediyesi olarak bu tarz bilim etkinliklerinin her zaman yanında olacağız" diye konuştu.

Bilim ışığında öğrencileri eğitmeyi amaçladıklarını aktaran görevlilerden Elif Çatal da, "Bizim en büyük amacımız çocukların eğlenerek bilime adım atmalarını sağlamaktır. Keşif yolculuğu atölyemizde Erdemli’mizdeki minik kaşiflere yol göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu tarz etkinlikleri çok sevdiğine değinen öğrencilerden Efe Taş, "Liseler, ilkokullar, ortaokullar var. Çocuklar çok güzel şeyler öğreniyor ve burada derslerde görmediğimiz şeyleri gördük. Bizim için çok artı bir kavram. Kimyaya benim ilgim var. O yüzden buraya geldim" şeklinde konuştu.

Bilim Şenliği atmosferini çok beğendiğini dile getiren öğrencilerden Ahmet Derdiyok ise, "Buranın atmosferi gerçekten çok güzel. Çok eğleniyoruz arkadaşımla beraber yapıyoruz. Öğretmenimiz bize ilk önce mobius şerit yaptırdı. Bize bunları kestirdi ve çıkacak şeyi ben de çok merak ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.