DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından okullarda sağlık okuryazarlığının gelişmesi için anaokulu ve ilkokul çocuklarına yönelik Minik Öğrenciler 112’yi öğreniyor eğitimleri devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından okullarda sağlık okuryazarlığının gelişmesi için anaokulu ve ilkokul çocuklarına yönelik Minik Öğrenciler 112’yi öğreniyor eğitimleri devam ediyor.

Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği ekiplerince; Minik 112 Projesi dahilinde, Mehmet Akif Ersoy Anaokulu ve İlkokulu’nda öğrencilere acil sağlık hizmetleri ve ambulans tanıtıldı.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın da katıldığı etkinlikte, okul bahçesine getirilen ambulansı inceleyen öğrencilere acil bir durumla karşılaşıldığında nasıl ambulans çağırmaları gerektiği, hangi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranacağı ve gereksiz meşgul edilmemesi, ambulansın çalışma sistemi, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi konularında uygulamalı bilgiler verildi.

Bilgilerin verilmesinin ardından çocuklar merak ettiklerini Sağlık Müdürü Yasın Yılmaz’a sordular. Çocuklar “Ambulans kaç kilometre hızla gidiyor? Bir ambulans en çok kaç kişiyi taşıyor? Ambulansın sirenleri nereden çalıyor? Olaydan nasıl haberiniz oluyor” gibi sorular sordular.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın acil sağlık hizmetleri konusunda temel bilgiler ile donatılması çok önemli. Ambulanslara yol verme, doğru olarak sağlık sistemini kullanabilme ve de 112 Acil Çağrı Merkezine nasıl ulaşabilecekleri ile alakalı bilgilendirmeleri ve sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli ve etkin olması amacıyla farkındalık eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

Eğlenceli geçen etkinlik programı sonunda Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve minik öğrenciler hep birlikte ’Yaşama Yol Ver’ mesajı verdiler.