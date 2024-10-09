Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Oltu Uygulamalı Bilimleri Fakültesi ve Oltu Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik “Hoş Geldin Konseri” düzenlendi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlangıcında yeni gelen öğrencilere moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’nin tanınmış halay sanatçısı Mustafa Özden, Oltu Yerleşkesi’nde ücretsiz konser verdi.

Özden’in söylediği hareketli halay türküleri eşliğinde öğrenciler doyasıya halay çekerek eğlencenin tadını çıkardı. Konsere; Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Uygulamalı Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Dursun Kaya, Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fikret Doğru ve Oltu Uygulamalı Bilimleri Fakültesi Genel Sekreteri Yaşar Maral da katıldı. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, yeni dönemin enerjisini ve coşkusunu bir araya getirdi. Konserin ardından öğrenciler, sosyal etkileşim fırsatlarıyla dolu bir gece geçirdi.