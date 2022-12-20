Halay çekerek doyasıya eğlenen öğrenciler ise Zan’a teşekkür etti.

Etkinliği öğrencilerin moral ve motivasyonları ile aidiyet duygularını artırmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Zan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzenlenen etkinliğe, Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Recai Zan, Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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