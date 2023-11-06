Düzce 23 Nisan İlkokulu öğrencileri doğayı ve çevreyi tanımak amacıyla Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi ile Orman Fakültesi’ni inceledi.

Düzce Üniversitesi gezisinde 23 Nisan İlkokulu’ndan 1 öğretmen ve 30’a yakın öğrenci yer aldı. Orman Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Neval Güneş Özkan rehberliğinde Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi’ni gezen minik ziyaretçilere bahçe ve bitkiler hakkında bilgiler paylaşıldı. Bahçeyle iç içe olan öğrenciler, Arı Oteli’ni de dikkatle incelediler.

Ziyarette merak ettikleri tüm soruların cevaplarına ulaşan minikler daha sonra Orman Fakültesi’ni ziyaret ederek Öğretim Görevlisi Serdar Aslan’dan fakültede bulunan Odun Kesitleri ve Etnobotanik Sergisi hakkında bilgiler edindi. Kapalı Tohumlu Bitkiler Sergisi’ni merakla takip eden öğrenciler, tohumların ve bitkilerin özellikleri hakkında bilgi sahibi oldu. Herbaryum ile ziyaretlerine devam eden konuk öğrenciler, Doldurulmuş Hayvan Müzesi’ndeki yabani hayvanları da görme fırsatı buldu.

Düzce Üniversitesi Yemekhanesi Karavanada öğrencilere Diyetisyen ve Gıda Mühendisi tarafından sağlıklı beslenme ile ilgili bilgiler verilen program yemekhane ziyareti ardından sona erdi.