Buldan Gülalan Özer Vural Ortaokulu öğrencileri, ormanda çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Buldan Gülalan Özer Vural Ortaokulu öğrencileri, ormanda çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Gülalan Özer Vural Ortaokulu beden eğitimi ve spor öğretmeni Birol Güldane’nin önderliğinde "Doğamı Seviyorum, Ormanımı Koruyorum" projesi çerçevesinde ortaokul müdür yardımcısı İlham Aydoğdu ve Türkçe öğretmeni Kudret Akkoca’nın da eşliğinde 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri tarafından Gülalan mahallesi yerleşkesinde bulunan ormanlık alanda çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, amaçlarının ormanlara sahip çıkarak ekolojik dengenin korunması olduğunu dile getirerek, “Son yıllarda yangınlarda ormanlarımızı kaybettik. Aldığımız nefesi borçlu olduğumuz ormanlarımıza sahip çıkmak en önemli görevimizdir. Etkinliğimize destek veren Okul Müdürümüz Fatih Güler’e ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.