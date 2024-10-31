IHAAW135531-CVR/31-10-2024

- Öğrenciler doğa yürüyüşüne katıldı

(Fotoğraflı)

Şevket Gölük

AYDIN (İHA) - Aydın My Kolej İlkokulu öğrenci öğretmen ve velileriyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

10 yıldır geleneksel doğa yürüyüşü yaptıklarını belirten İlkokul Müdürü Özcan Atar, “Sağlıklı bireyler olabilmek için yürümek çok önemli. Bu konuda farkındalık olsun diye veli, öğretmen ve öğrencilerle güzel Aydın’ın doğayla iç içe olan farklı mekânlarında her yıl doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Doğa yürüyüşümüzü bu yıl yaklaşık 100 kişilik bir grupla Aydın merkeze 5 km uzaklıktaki Danişment ’de gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda da bu yürüyüşlerimizi devam ettireceğiz” dedi.

(OD-Y)

31.10.2024 13:59:04 TSI

NNNN