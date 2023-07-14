Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü Yaz Kur’an Kursundaki öğrencilere Diyarbakır’ın tarihi mekânlarını gezdirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, Yenişehir ilçesine bağlı Güvendere ve Çelikevler Mahallesi Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi.

Öğrenciler, İç Kale Müzesi, Keçi Burcu, On Gözlü Köprü, Dört Ayaklı Minare, Hz. Süleyman, Hz. Ömer, Kurşunlu ve Ulu Camii’yi rehberler eşliğinde gezerek mekânlar hakkında bilgi sahibi oldu.

Ziyaret sırasında arkadaşlarıyla farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, tarihi mekânlarda hatıra fotoğrafları çektirdi.

Etkinlik, öğrencilere yemek ikramının yapılmasının ardından sona erdi.