Beylikova Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim alan kursiyer öğrenciler, diktikleri el emeği, göz nuru Türk bayrağı, Belediye Başkanı Özkan Alp’e hediye etti. Başkan Alp, aldığı anlamlı hediyeden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, öğrencilere teşekkür etti.

Eskişehir Beylikova Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından dikilen Türk bayrağı, Belediye Başkanı Özkan Alp’e hediye edildi.

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