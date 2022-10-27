Tokat’ın Niksar ilçesinde bir okulun çatısı alevlere teslim oldu.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir okulun çatısı alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre; Niksar İlçesi Boğazbaşı mahallesinde bulunan iki katlı ilkokulun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Biranda alevlerin yükseldiği okulda derste bulunan öğrenciler dışarı çıkartıldı. Yangına Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.