Bolu’da İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan seyyar tuvalet ve soba yapımı için kolları sıvadı.

Bolu’da İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan seyyar tuvalet ve soba yapımı için kolları sıvadı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşlar seferber oldu. Deprem bölgesinde hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesi bölgede ısınma ihtiyacı ortaya çıkardı. İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de 200 soba üretimi için harekete geçti. Bölgede ihtiyaç duyulan seyyar tuvaletler ile ilgili de çalışmalarını yürüten öğrenciler, 50 seyyar tuvalet tuvalet yapacak. Yapımı tamamlanan soba ve seyyar tuvaletler deprem bölgesine gönderilmek üzere Bolu Valiliği’ne teslim edilecek.