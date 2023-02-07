Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi depremzedeler için harekete geçti. Öğrenciler ve personeller, depremzedelere ulaştırılması için okulun mutfağında ekmek üretiyor.

Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi depremzedeler için harekete geçti. Öğrenciler ve personeller, depremzedelere ulaştırılması için okulun mutfağında ekmek üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu’da da yardım kampanyaları devam ediyor. İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de depremzedeler için çalışıyor. Öğrenciler ve personeller, depremzedeler için ekmek üretiyor. Okul tarafından günlük 15 bin ekmek üretileceği ve afet bölgelerine gönderileceği öğrenildi.