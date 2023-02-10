Mersin Erdemli’de lise ve üniversite öğrencileri, depremden bölgesine ulaştırmak için her gün 5 bin adet simit üreterek destek olmaya başladı.

Mersin Erdemli’de lise ve üniversite öğrencileri, depremden bölgesine ulaştırmak için her gün 5 bin adet simit üreterek destek olmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Türkiye tek yürek oldu, depremzedelerin imdadına yetişmek için her ilden olduğu gibi Mersin Erdemli’de de örnek çalışmalar yapılıyor. Bölge de her gün çok sayıda ihtiyaç malzemesi kamyonlarla gönderilirken, liseli ve üniversiteli öğrenciler de herkese örnek bir çalışma yaptı. Erdemli Belediyesi’nin yürüttüğü çalışma çerçevesinde gönüllü üniversite ve lise öğrencileri fırın da günlük 5 bin simit üreterek depremzedelere ulaştırmaya başladı.

İlk günden beri depremzedeler için yardıma koştuklarını ifade eden Erdemli Belediyesi Gıda Mühendisi Kamil Boran, “Erdemli genelinde belediye başkanımızın başlattığı seferberlikle beraber deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza, üniversiteli ve liseli öğrencilerimizle beraber simit üretimi yapıp gönderiyoruz” dedi.

Depremde zarar görenler için özellikle öğrencilerin verdiği desteklerden dolayı mutluluğunu aktaran esnaf Kamil Kurt ise “Esnafı, işçisi, tüccarı, gençlerimiz, liselilerimiz, üniversitelilerimiz aklınıza gelmeyecek herkes başlattığımız simit yapma kampanyasını duyunca, her yerden Türkiye’nin her yerinden destek geldi. Çok küçük olarak başladığımız bu rakamları çok büyük rakamlara, elli binlere, altmış binlere taşıdık. Tabii ki herkes gibi bizim de yüreğimiz yanıyor, amacımız oraya bir nebze de olsun karınca, kararınca bir yardımda bulunmak” diye konuştu.

Depremzedelere faydalı oldukları için mutlu olduğunu ifade eden öğrencilerden Yaşar Tolga, “Biz öğrenciyiz, enkaz bölgesindeki kardeşlerimiz için simit yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla beraber depremzedeler için bir şeyler yaptığı için mutlu olduğunu anlatan öğrencilerden Seda Dertlioğlu da, “Türkiye olarak hepimiz üzgünüz biz de arkadaşlarımızla beraber burada simit yapıyoruz, elimizden ne gelirse” diyerek düşüncesini aktardı.

Evde boş durmaktansa depremzedelere bir şeyler yapmak gerektiğini aktaran öğrencilerden Cemil Yıldırım, “Evde boş boş duramıyoruz, bir şeyler yapmak istiyorduk, burada simit yapıldığını öğrendik. Elimizden geldiğince sabahtan akşama kadar yardım ediyoruz burada” şeklinde konuştu.

Simit yapıldığını duyar duymaz yardım etmek için gelen üniversite öğrencisi Habibe Aydoğmuş ise “Burada simit yapıyoruz depremzedelere göndermek için. Ben kuzenimden duydum burada simit yapıldığını, arkadaşlarıma da söyledim. Evde rahat hissetmedik açıkçası hiç birimiz” diye kaydetti.