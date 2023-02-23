Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyuncağımı paylaşıyorum kampanyası çerçevesinde öğrenciler, depremzede çocuklar için paylaşılan oyuncaklar afet bölgesine gönderilecek.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyuncağımı paylaşıyorum kampanyası çerçevesinde öğrenciler, depremzede çocuklar için paylaşılan oyuncaklar afet bölgesine gönderilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tüm okullarda depremden etkilenen çocuklara ulaştırılmak üzere "Oyuncağımı Paylaşıyorum" düzenlendi. Kampanya çerçevesinde Biga Fatih İlkokulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde zarar gören çocuklar için oyuncaklarını bağışladı.

Toplama merkezine getirilen oyuncaklar öğrenciler tarafından kolilere yerleştirilerek, afet bölgesine gönderilmek üzere hazır hale getirildi.

Oyuncak bağışı ile ilgili açıklamada bulunan Biga Fatih İlkokulu okul müdürü Ahmet Ulus, “Öğrencilerimize kampanyaya destek verdikleri için teşekkür ederiz. Hep birlikte daha güçlü olacağız” diye konuştu.

İl genelinde kampanya içerisinde toplanan oyuncaklar, toplama merkezlerinde bir araya getirilerek, afet bölgesindeki çocuklara gönderilecek.