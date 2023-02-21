Bilecik’te bulunan bir lisede deprem bölgesine gönderilmek üzere su geçirmez uyku tulumu üretilmeye başlanıldı.

Bilecik’te bulunan bir lisede deprem bölgesine gönderilmek üzere su geçirmez uyku tulumu üretilmeye başlanıldı.

Bilecik’te Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde su geçirmez uyku tulumu, okulun moda tasarım teknolojileri öğretmenleri tarafından yapıldı. Mesleki açık lise öğrencileri de, okul aile birliğinin katkılarıyla depremzedeler için su geçirmez, soğuğa dayanıklı uyku tulumu üretiyorlar.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Bilecik’ten deprem bölgesine yardım göndermeye devam ediyoruz. Temel ihtiyaçlara öncelik veriyoruz bu kış gününde oradaki vatandaşlarımızın üşememesi için öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından yapılan sobaları tulumları gönderdik. Üretimine hala devam ettiğimiz tulumları da bir an önce göndermeyi planlıyoruz. Temel ihtiyaçların yanı sıra afetzede çocuklarımız içinde oyuncak kırtasiye malzemesi gönderimi yapıyoruz. Elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz bir yüreğe bile su serpebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.