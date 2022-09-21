Yozgat’ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında öğrenciler, Rihter ölçeğine göre 7.6 şiddetindeki deprem anını yaşadı.

Yozgat’ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında öğrenciler, Rihter ölçeğine göre 7.6 şiddetindeki deprem anını yaşadı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’na getirilen deprem simülasyon tırında, öğrenciler için ülke genelinde meydana gelen depremlerin şiddetinde sarsıntılar canlandırıldı. Gruplar halinde tıra bindirilen öğrenciler, deprem anını birebir yaşadı. Afet bilincinin geliştirilmesi için öğrenciler, AFAD yetkililerince deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında neler yapacakları konusunda bilgilendirildi.

Depremle ilgili teorik ve pratik bilgilendirmelerin ardından öğrencilere afet eğitim broşürleri dağıtıldı.

Öğrencilerden Mehmet Enes Doğan, “Gerçekten deprem oluyormuş gibi oldu, çok korktum. Masa ve sıraların altına girdik. Ondan sonra da deprem bitti. Gerçek deprem gibiydi, çok korktum.” dedi.

Zeynep Naz Susam isimli öğrenci ise, “AFAD’ın deprem simülasyon tırına girdik. Burada deprem yaşadık. Bize eğitim verdiler. Ben biraz korktum, gerçek deprem olsa daha da çok korkardım. Burada bilgilendirildik ve eğitim aldık. İnşallah gerçek bir deprem olmaz ama olursa da neler yapacağımız biliyoruz.” şeklinde konuştu.

Öğrencilere yönelik deprem simülasyon tırında eğitimlere başladıklarını söyleyen Yozgat AFAD Yönetim Merkezi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım da, “Bugün deprem simülasyon tırında ilkokul, orta okul ve lise düzeyindeki öğrencilerimize gerçek bir depremin birebir canlandırılmasını yaptık, deprem anını yaşattık. Çocuklara deprem anında ne yapması gerektiğini, çök-kapan-tutun hareketini nasıl yapmaları gerektiğini ve deprem geçtikten sonra tahliyenin nasıl yapılacağını birebir uygulamalı olarak anlattık ve öğrenmelerini sağladık. Eğitim sonrasında yapboz ve eğitim broşürlerimizle çocukların öğrenmelerini kalıcı hale getirmeye çalıştık.” ifadelerinde bulundu.