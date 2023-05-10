Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla ilçe genelindeki orta öğretim ve liselerde deneme sınavı uygulaması yapıldı.

Gebze Belediyesi ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla ilçe genelinde 12. sınıf öğrencilerine YKS deneme sınavı, 8. sınıf öğrencilerine ise kazanım değerlendirme sınavları yapıldı. Sabah saat 09.00’da başlayan sınava 53 ortaokuldan toplam 6 bin 270 öğrenci ve 57 liseden ise 4 bin 971 öğrenci katıldı. Şehit Necmettin Kuyucu Anadolu Lisesi’nden başlatılan sınavlarda Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve Gebze İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Atlı öğrencilere başarılar diledi.