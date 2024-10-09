Bolu’da polis ekipleri üniversitede daha güvenli ortam oluşması hedefiyle stant açarak öğrencileri bilgilendirdi. Açılan stantlar yoğun ilgi gördü.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, ‘El Ele Güvenli Geleceğe’ isimli proje çerçevesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Güvenlik, TEM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri stant açtı. Öğrencilerin daha güvenli ortamda yaşamaları için meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenebilmesi için polisler gençleri bilinçlendirdi.

“Güvenliğimize güvenlik kattığımızı düşünüyorum”

Stantlardan bilgi alan Esmanur Yavuz, “Çok mutlu oldum. Daha güvende hissettim kendimi. Şu günlerde, sıkıntılı dönemlerde çok mutlu oldum. Uygulamayı da indirdim, KADES uygulamasını, daha detaylı öğrendim. Güvenliğimize güvenlik kattığımızı düşünüyorum” dedi.