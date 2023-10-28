Niğde Mehmet ve Emet Aydoğan ilkokulu öğrencileri, Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet’in ilan edildiğini duyuran gazete hazırladı.

Hazırlanan gazeteyi 1. sınıf öğrencisi Cengizhan Ekincioğlu ’Yazıyor, Cumhuriyet’in ilan edileceği yazıyor’ sloganıyla vatandaşlara dağıttı. Döneme uygun tasarlanan kıyafeti ile "Yazıyor, yazıyor. Yarın Cumhuriyetin ilan edileceği yazıyor" diye bağıran Cengizhan Ekincioğlu, sokak sokak gezerek gazeteyi dağıttı.

Niğde Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu Müdürü Cuma Erdemi, "Halkımızın Cumhuriyet’in ilanı ile ne kadar heyecanlandığını çocuklarımıza anlatmak istedik" diye konuştu.