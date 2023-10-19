Turizm sektörüne giriş yapmayı düşünen Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, kendileri için düzenlenen etkinlik ile kariyerlerini planlama ve ileriye dönük adımlar atmaları konusunda bilinçlendirildi.

Çevrim içi düzenlenen “Turizm Sektörüne İlk Yolculuk: Çevrimiçi Otel Tanıtımı, Turizm Eğitimi ve İş Fırsatları” adlı etkinlikte eğitmenler öğrencilerle buluştu. Turizm sektörünün heyecan verici dünyasına ilk adımı atan öğrenciler için düzenlenen etkinlik büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleşti. Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinliğe toplamda 100 öğrenci katıldı. Etkinliğin moderatörü olan Öğr. Gör. Dr. Mehmet Yalçın, turizm sektörünün geleceği, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen eğitim modeli hakkında önemli bilgiler ve perspektifler sunarken, İş Geliştirme Direktörü Özkan Köse ve Yiğit Girgin öğrencilere kendi kariyer basamakları, sektördeki iş fırsatları, otel işletmeciliği ve turizm eğitimi konularında değerli deneyimlerini paylaştılar. Etkinlik sırasında öğrencilere Bodrium Hotel çevrim içi gezdirilerek otel ve farklı departmanları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Etkinlik, katılımcılara turizm sektörünün önemini ve çeşitli kariyer fırsatlarını anlama konusunda fırsat sunarken, öğrencilere bu dinamik sektörde başarılı bir kariyer yapma yolunda ilham kaynağı oldu. Katılımcılar, moderatör ve konuşmacıların deneyimlerinden yararlandılar ve sorularını sorma fırsatı buldular. Turizm sektörüne giriş yapmayı düşünen öğrenciler için düzenlenen etkinlik ile kariyerlerini planlama ve ileriye dönük adımlar atmaları hedeflendi. Etkinlik sonunda Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nergis Biray tarafından katılımcılara teşekkür edilerek, turizm sektörünün gelecekteki liderlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmanın mutluluğu ve gururu paylaşıldı.