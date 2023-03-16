Denizli’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan sergi ziyarete açıldı.

Pamukkale Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan sergi ziyarete açıldı. Pamukkale Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Çanakkale Geçilmez” teması ile hazırlanan sergiyi gezdi. 18 Mart 1915’teki Çanakkale Deniz Savaşı ve onu takiben bir yıl süren Gelibolu Yarımadası’ndaki kara savaşlarındaki “Çanakkale ruhu” milletin diriliş ruhu olduğunu belirten Müdürü Ekici konuşmasında, “Çanakkale’deki milli ruhu diri tutarak Türkiye’nin eğitim başta olmak üzere her alanda olmak üzere dünyanın önde gelen ülkesi olması için çalışmalıyız. Okulumuzun öğrencileri hazırladıkları sergi ile Çanakkale ruhunu çok iyi yansıttılar. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Okullarımızda milli ve manevi değerlerimizle nesillerimizi yetiştiriyoruz” dedi.