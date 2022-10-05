Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Gününde yüzlerce öğrenciyi ağırladı. Anlamlı günde, Lise öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları kulübeleri hediye ederken, minikler ise hayvanları severek elleriyle besledi.

Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Gününde yüzlerce öğrenciyi ağırladı. Anlamlı günde, Lise öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları kulübeleri hediye ederken, minikler ise hayvanları severek elleriyle besledi.

Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi, çocuk sesleriyle çınladı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde konukevini ziyaret eden yüzlerce öğrenci, eğlenceli bir gün yaşarken aynı zamanda da hayvanlarla birebir iletişim kurarak can dostlarla kucaklaştı.

Hayvanları koruma günü etkinliklerinde konukevinin ilk ziyaretçileri İMKB Lisesi öğretmen ve öğrencileri oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman ile hayvan konukevi idarecileri tarafından karşılanan öğrenciler, atık malzemelerden yaptıkları köpek kulübelerini konukevine teslim ettiler.

Günün ikinci ziyaretçileri olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri ise ilk olarak Konukevinin uzman Veteriner Hekimleri ile bir araya geldi. Veterinerler tarafından çocuklara, hayvanların duygusal durumları başta olmak üzere konukevinin çalışmaları hakkında keyifli bir bilgilendirme gerçekleştirildi.

Miniklerden mama desteği

Düzce Belediyesi Hayvan Konukevinin ziyaretçileri bununla da sınırlı kalmadı. 23 Nisan İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, konukevine geldiklerinde heyecanlarını gizleyemezken, yanlarında getirdikleri mamaları can dostlara vermek için birbirleri ile yarıştılar. Etkinliklerde çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması için hazırlanan tiyatro ekibinin gösterisini keyifle izleyen öğrencilere Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri de katıldı.

Konukevi içerisinde çocuk ziyaretçiler için yapılan oyun parkında oynamayı da ihmal etmeyen çocuklar, toplu fotoğraf çekiminin ardından mutlu şekilde tesisten ayrıldı.