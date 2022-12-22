Afyonkarahisar Işıklar Balı Sultan İlkokulu öğrencileri tarafından Büyük Taarruz Zaferinin 100. yılı anısına tiyatro hazırlandı.

Afyonkarahisar Işıklar Balı Sultan İlkokulu öğrencileri tarafından Büyük Taarruz Zaferinin 100. yılı anısına tiyatro hazırlandı.

Okul Müdürü Abdullah Baydur, 3-D sınıf öğretmeni Selma Aydın öğrencileri ve anneleri İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’yi ziyaret etti. Baydur, eylül ayından bu yana hummalı bir çalışmanın içerisinde olduklarını, okula düzenli bir şekilde gelerek prova yaptıklarını ‘Kurtuluş Savaşından Zafere Giden Yol’da anneler olarak üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti. Sünnetci ise; tiyatro oyununda emeği geçen idarecilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.