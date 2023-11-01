Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından yemekhanelerde öğrencilerin öğlen yemeğini belirleme uygulaması devam ediyor.

Ekim ayında uygulamaya konan ve öğrenciler tarafından belirlenen yemekhane menüsünün ikincisini belirlemek için anket yapıldı. Öğrenciler yapılan ankete yoğun katılım göstererek öğle yemeği menüsünü belirledi. Sosyal medya kanallarından yapılan anket sonuçlarına göre; 3 bin 728 oyla mercimek çorbası, 2 bin 784 oyla köri soslu tavuk, 2 bin 618 oyla yardımcı yemek olarak mantı, bin 917 oyla da içecek olarak ayran belirlendi. Mercimek çorbası, köri soslu tavuk, mantı ve ayrandan oluşan öğle yemeği menüsü bugün üniversite merkez ve ilçelerdeki tüm kampüslerde öğrencilere öğle yemeği olarak sunuldu. Öğle yemeğine katılımın yoğun olduğu gözlemlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yemekhaneyi ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler uygulamadan duydukları memnuniyeti Rektöre ilettiler. Öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyen Rektör Yılmaz, uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.