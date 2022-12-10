Çankırı’da bulunan Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte besledikleri büyükbaş hayvanlardan sağdıkları sütü yoğurt yapıyor. Okulda üretilen yoğurtlar, Cankiri’daki resmi pansiyon ve anaokullarına gönderilecek.

Çankırı’da bulunan Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte besledikleri büyükbaş hayvanlardan sağdıkları sütü yoğurt yapıyor. Okulda üretilen yoğurtlar, Cankiri’daki resmi pansiyon ve anaokullarına gönderilecek.

Çankırı’da, hayvancılık ve tarım alanında ihtisaslaşan öğrenci ve çalışanlar bir ilke imza atarak yoğurt üretimine başladı. Okulda eğitim gören öğrenciler, alanında uzman öğretmenleriyle, okuldaki hayvan atölyesinde yetiştirilen büyükbaş hayvanlardan sağdıkları sütle yoğurt üretimine başladı. Çankırı Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin alınmasının ardından katkı maddesi içermeden üretilecek yoğurtların yapım süreci için imalathane ekipmanları tamamlandı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından deneme amaçlı yapılan çalışmalarda elde edilen veriler neticesinde seri üretime geçilecek. Üretilecek yoğurtlar 10 litrelik ambalajlarda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı pansiyon ve anaokullarına gönderilecek.

“Tescilli yoğurdumuzu tüm pansiyonlarımıza, marketlerimize göndermeyi planlıyoruz”

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emrah Olkaç, “Okulumuz tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında eğitim veren bir okulumuzdur. Hayvancılık alanında bulunan 37 adet büyükbaş, 56 adet küçükbaşımız mevcut. bunlardan elde ettiğimiz günlük yaklaşık 300 litre sütümüz ile gıda atölyemizde yoğurt yapmak amacıyla yoğurt üretim tesisini inşa ettik. Gıda Bölümü öğrencilerimiz, burada görev yapan öğretmenlerimiz ve personellerimizle günlük 200 litre ambalajlı yoğurt üretimine geçmeyi planlıyoruz. Ruhsat ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, ikinci dönemin başında seri üretime başlayacağız. Uzun ömürlü, doğal, el yapımı yoğurdumuzu halkımızla buluşturacağız. Bu tesisi kurmadan önce üretmiş olduğumuz normal anne yoğurtlarını biz zaten pansiyonlarımızla buluşturuyorduk. Şimdi daha profesyonel hale geldik. İnşallah üzerinde okulumuzun logosunun yer aldığı tescilli yoğurdumuzu tüm pansiyonlarımıza, marketlerimize göndermeyi planlıyoruz. Türkiye çapında çalışacağız” dedi.

“250 litrelik tam kapasiteli üretim sistemimiz var”

250 litrelik üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydeden Alan Şefi Nedret Selvi, “Günlük 300-325 litre arası süt üretimimiz var. Ürettiğimiz sütü perakende olarak, çiğ süt olarak sattığımız gibi, aynı zamanda gıda atölyemizde de yoğurda dönüştürüp, okulların pansiyonlarına gönderiyoruz. Hayvancılık ünitemizde ürettiğimiz sütü buradaki yoğurt ünitemizde yoğurda dönüştürüyoruz. 250 litrelik tam kapasiteli bir sistemimiz var. Bu sistemimizde soğutma, pastörizasyon ve mayalama ünitesiyle birlikte temizleme üniteleri de mevcut. Bununla birlikte ürettiğimiz yoğurdu Çankırı ilindeki pansiyonlu okulların yemekhanelerinde yoğurt olarak sunuyoruz” diye konuştu.

Yoğurt üretiminde yer alan Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yusuf Samet Aydoğan, “Toplam 37 tane büyükbaş hayvanımız var. 14 tanesini sağıyoruz. Ürettiğimiz sütü atölyede işleyip yoğurt yapıyoruz” şeklinde konuştu.