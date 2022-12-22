Kastamonu’da bulunan Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda Türk Hava Kurumu tarafından açılan Model Uçak Rehber Öğretmen Kursu sayesinde öğrenciler, hem uçak yapmayı öğreniyor hem de el becerilerini geliştirerek uçaklara olan ilgilerini arttırıyor.

Kastamonu’da bulunan Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda Türk Hava Kurumu tarafından açılan Model Uçak Rehber Öğretmen Kursu sayesinde öğrenciler, hem uçak yapmayı öğreniyor hem de el becerilerini geliştirerek uçaklara olan ilgilerini arttırıyor.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda, Türk Hava Kurumu Kastamonu Şubesi tarafından Model Uçak Rehber Öğretmen Kursu açıldı. Kursa ilk etapta 21 kursiyer öğrenci katıldı. Öğrenciler, kurs sayesinde hem el becerilerini geliştirecek hem uçak yapmayı öğrenecek hem de uçaklara olan ilgilerinin artması sağlanacak.

“Düzenlenen kurs sayesinde havacılığa ilk adımlarını atmış olacaklar”

Düzenlenen Model Uçak Rehber Öğretmen Kursu sayesinde öğrencilerin havacılığa ilk adımlarını attıklarını işaret eden THK Model Uçak Başöğretmeni Oktay Ünlü, “21 öğrenciye model uçak rehber öğretmen başlangıç kursu verdik. Bu kursumuzda toplamda iki tane model yapacaklar. 6 günlük bir süre içerisinde model uçağın nasıl yapıldığını, meteoroloji, aerodinamik, malzeme bilgisi ve temel yarışma kurallarıyla birlikte kursumuzu burada bitireceğim. Gençlerimiz, uluslararası geçerli belgenin sahibi olacaklar. Hem mesleki açıdan hem de şubelerimizle bölgedeki okul ve halk eğitim bünyesinde kurs açma imkanları doğacak. Havacılığa ilk adımlarını atmış olacaklar. Bunun dışında genel merkezimiz ve eğitim merkezlerimde farklı kurslarımız daha var. Kastamonu’da ilk olarak düzenlenen RC kursumuz var. RC kursları dahilinde model uçak rehber öğretmen başlangıç ve model roket, İHA kurslarımızla hem bölgede hem de bölgenin dışında talep olduğu taktirde kurslar verebiliyoruz” dedi.

“Türkiye’de gençlerimizin ilkokuldan başlayarak havacılık faaliyetlerini sevmesini amaçlıyoruz”

Tüm Türkiye genelinde gençlerin ilkokuldan itibaren başlamak üzere havacılık faaliyetlerini sevmesini amaçladıklarını söyleyen Türk Hava Kurumu Kastamonu Şube Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu ise, THK’nin 1925 yılından bu yana havacılığın sevdirilmesi ve gençlere havacılık faaliyetlerinin özendirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “2021-2022 yılı içerisinde 98 kursiyerimize model uçak eğitim kursu verdik. Bu yıl içerisinde ilk defa Kastamonu’da radyo kontrollü uçak kursu açtık ve 30 kursiyerimize radyo kontrollü uçak kullanma sertifikası verdik. Bugün buradaki faaliyetle de model uçak eğitmen kursu açtık. Burada yetişecek kardeşlerimiz artık Kastamonu’nun tüm okullarında, halk eğitim ve Milli Eğitim Bakanlığı destekli olarak model uçak kursları açabilecek. Amacımız Kastamonu’da ve tüm Türkiye’de gençlerimizin ilkokuldan başlayarak havacılık faaliyetlerini sevmesi. Bunu da ufak bir model uçağını kendisi yapmasıyla temellendirmek. Bu vesileyle Oktay hocamız Eskişehir’den buraya kadar geldiler ve burada kursiyerimize eğitici sertifikası vermek üzere eğitim çalışmasını başlattılar. Kendilerine ve Türk Hava Kurumu’nun genel yöneticilerine ve bizim programımızı destekleyen kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Sivil Havacılık Yüksekokulu Kastamonu’da bizimle partner olarak çalışmalarını yürütüyor. Kastamonu tüm inisiyatiflerin de katımlıyla beraber hem Türk Hava Kurumu’nu hem gelecek nesillere aktarmak hem de gelecek nesillere havacılık bilincinin ne olduğunu ve havacılığı daha güzel geliştirebilmek anlamında bilinçlendirme çalışmalarını hep beraber yapacağız” diye konuştu.

“Bu kurs sayesinde uçaklarımızı kendimiz yapıyoruz”

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Necla Kasabalı da, THK Genç Kanat’ta gönüllü olarak yer aldığını ifade ederek, “Havacılık öğrencisi olarak bu kursun bize kattığı çok şey var. Özellikle el becerilerimiz gelişiyor ve havacılık anlamında birçok gence de katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Uçaklarımızı kendimiz yapıyoruz, bu da havacılıktaki tutkumuzun artmasını sağlıyor. Havacılıkla yakından ilgilendiğimiz için hem bölümümüz olduğu için hem de dediğim gibi daha fazla gence ulaşabilmek adına bu kursa kayıt oldum” dedi.