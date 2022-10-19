Eskişehir’de üniversite öğrenciler boş vakitlerini farklı uzak doğu savunma sporlarıyla egzersiz yaparak değerlendirirken, hem sosyalleşiyor hem kendilerini savunmayı öğreniyor.

Eskişehir’de üniversite öğrenciler boş vakitlerini farklı uzak doğu savunma sporlarıyla egzersiz yaparak değerlendirirken, hem sosyalleşiyor hem kendilerini savunmayı öğreniyor.

Üniversitelerde eğitimin başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı. Kazandıkları üniversitelerde yeni okul ortamlarına alışmaya çalışan öğrenciler sosyalleşmek için etkinliklerle boş zamanlarını değerlendiriyor. O etkinliklerden biriside belli bir spor dalında egzersiz yapmak. Eskişehir’de üniversite kazanan öğrencilerin bir kısmı, muaythai isimli uzak doğu sporuyla boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Günlük hayattaki muhtemel tehlikelerden kendilerini korumak ve stres atmak amacıyla bu spora yönelen öğrenciler aynı zamanda sosyalleşiyor.

“Vaktimi pasif harcamak yerine kendime bir şey katmak istiyorum”

Üniversite eğitimi için Eskişehir’e gelen Bora Çağlar, muaythai isimli uzak doğu sporuna başlamasını nedenlerini anlattı. Kendini korumayı öğrenmek amacıyla buraya kayıt olduğunu anlatan Çağlar, pasif bir şekilde boş zaman geçirmektense kendisini geliştirerek boş zamanlarını geçirmek istediğinin altını çizdi konuyla ilgili Bora Çağlar, “Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümü 1’inci sınıf öğrencisiyim. Eskişehir’e bu yıl geldim ve bu spora da bugün başladım. Bu spora yönelmekteki asıl sebep sokakta tehlikenin nerden ve ne zaman geleceğinin belli olamamasıydı. Bununun yanı sıra vaktimi oyun gibi bir şeyle pasif bir şekilde harcamak yerine kendime zihinsel ve fiziksel olarak bir şey katmak için seçtim. Burada fitnessa da yönelebilirdim ama daha çok kendimi korumak istediğim için muaythaia yöneldim. Stres atmak ve sokaktaki tehlikelere kendimi hazırlamak için burada çalışıyorum” dedi.

“Daha önceden başlamadığıma pişmanım”

Bir başka öğrenci Berke Ergener ise İzmir’den geldiğini ve 2 haftadır egzersiz yaptığını söyledi. 2 haftada kaydettiği gelişmelerden bahseden Ergener, “İzmir’den geldim, Eskişehir’de Rus Dili Edebiyatı okuyorum. Muaythaia kendimi korumak için başladım. Zamanımı boşa harcadığımı fark ettim ve kendimi geliştirebileceğim böyle bir aktivite keşfettim böylelikle. Henüz 2 haftadır buradayım ve buraya alıştım. Şimdiden kendimi zinde hissediyorum. Daha önceden başlamadığıma pişmanım. Daha aktifim artık hayatta, daha az yoruluyorum. Ciğerlerim kaslarımın geliştiğini hissedebiliyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum zamanımızı kafelerde boşa harcamaya gerek yok” diye konuştu.

“Kendilerini bir etkinlik ile kanıtlamış oluyorlar”

MMA, wing tjun si-fu, muaythai, bjj purple belt, wu shu ve escrima gibi spor dallarında eğitim veren spor hocası Yüksel Çotuk, üniversite öğrencileri başta olmak üzere ilgiden memnun olduğunu belirtti. Gençlerin kötü alışkanlıklardan kendilerini sporla koruduklarını belirten Çotuk, “Gençlerimizin alkollü ve ailelerin tasrif etmediği tehlikeli ortamlarda vakit geçirmesi yerine, boş zamanlarında sporla değerlendirmesi hem onların deşarj olmasına neden oluyor hem de kendilerini bir etkinlik ile kanıtlamış oluyorlar. Üniversitedeki derslerinden sonra buraya geliyorlar, hem spor yapıyorlar hem de eğitim alıyorlar. Buraya gelen farklı bölümlerden, farklı şehirlerden gelenler öğrencilerimiz, burada tanışıp sosyalleşiyorlar. Bir bütünün parçası olduğumuzu burada daha iyi anlıyoruz. Uzak doğu sporlarını hem vücut disiplinimiz hem de manevi disiplinimiz ile yapıyoruz. Buradaki kazandıkları tekniklerle kendilerini korumayı öğreniyorlar, özgüvenleri artıyor. Toplum içerisinde daha iyi hissediyorlar. Tüm üniversite ve lise öğrencilerine bir spor branşı ile ilgilenmeyi tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.