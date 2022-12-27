Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından çocuklarda doğa ve çevre bilincini geliştirmek, böcek sevgisini aşılamak ve organik tarım bilincini oluşturmak amacıyla “Böcek Şenliği" adı altında etkinlik düzenlendi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından çocuklarda doğa ve çevre bilincini geliştirmek, böcek sevgisini aşılamak ve organik tarım bilincini oluşturmak amacıyla “Böcek Şenliği" adı altında etkinlik düzenlendi.

Turgutlu ilçesinde eğitim veren Şehit Sevda Güngör Anaokulu’nun minik öğrencilerine Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından böceklerin doğadaki rolleri ve insanlara faydaları, zararlı böcekler ve yararlı böcekler, böcek fobisi, organik tarım nedir, organik tarımın faydaları gibi konularda eğitim verildi. Etkinlik hakkında konuşan Şehit Sevda Güngör Anaokulu Müdürü Mehmet Sait Batıhan, “Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen ’Böcek Şenliği’ne okulumuzda devam edildi. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personelince çocuklarımıza organik tarımı ve sevimli dostlarımız olan böcekleri sevdirmek amaçlı düzenlenen etkinlikte; çevre, insan, bitki ve hayvan sağlığını korumanın önemi anlatıldı. Böcek koleksiyonları, solucan ve çeşitli meyve, sebze, hububat tohumları gibi canlı materyallerle yapılan etkinliğe çocuklarımız büyük ilgi gösterdi” dedi.