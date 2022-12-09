Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilaçların yanlış ve bilinçsiz kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen yeni projede, öğrencilere ‘Akılcı ilaç kullanımı’ konusunda eğitim veriliyor.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilaçların yanlış ve bilinçsiz kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen yeni projede, öğrencilere ‘Akılcı ilaç kullanımı’ konusunda eğitim veriliyor.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğünün kentte yürüttüğü akılcı ilaç kullanımı konusundaki çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde Denizli’deki 66 anaokulundaki 8 bin 500 öğrenciye ve il genelindeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine Akılcı İlaç Kullanımı konusunda eğitimler verilmeye başlandı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk hem ülke ekonomisine hem de insan sağlığına zararlı olan gereksiz ilaç kullanımı konusunda Denizli’de güzel çalışmaların yürütüldüğünü belirterek; “Bu projedeki amacımız okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf yaş grubuna uygun hazırlanmış materyal ve eğitim dokümanları ile akılcı ilaç kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak. Eş zamanlı olarak da eğitim verdiğimiz öğrenciler vesilesi ile ailelere göndereceğimiz ebeveyn mektubuyla daha büyük kitlelere ulaşmak istiyoruz” dedi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de proje ile akılcı ilaç kullanımı konusunda okullarda verilecek eğitimlerden son derece memnun olduklarını belirterek; ‘Her şeyin başı önce sağlık ve eğitimle başlıyor. Bu anlamda farklı konu ve konseptlerde her zaman paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde öğrencilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.