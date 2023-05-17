Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde eğitim gören öğrenciler bilgi yarışmasında kıyasıya rekabet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde eğitim gören öğrenciler bilgi yarışmasında kıyasıya rekabet etti. Leyla Atakan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen yarışmaya merkezde eğitim ve gelişim faaliyetlerine katılan öğrenciler, eğitmenler ve misafirler katıldı. Bir sosyolog ve bir öğrencinin jüri üyeliği yaptığı yarışmada 3’er kişilik 5 grup katıldı. Yarışmanın 25 soruluk bölümünde eşitlik olduğundan dolayı iki gruba 10 belirleyici soru soruldu. Genel kültür, tarih, coğrafya ve din kültürü konu başlıklarını içeren bilgi yarışmasında 1. Mehmet Akif Ersoy, 2. ise Orhan Veli Kanık grubu oldu. Yarışmanın sonucunda 1. olan grup öğrencilerinin her birine tablet, diğer gruplarda yer alan öğrencilere de kitap ve katılım sertifikası verildi.