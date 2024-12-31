Bayburt’ta bir grup öğrenci, okullarına ismi verilen Şehit Nevzat Kaya’yı dualarla andılar. Şehidin şehadetinin 31’inci yıl dönümü dolayısıyla Şehit Osman Şehitliği’nde bir anma programı düzenlendi, öğrenciler düzenlenen anma programında dualar edip, şiirler okudular.

Şehit Nevzat Kaya İlkokulunda sınıf öğretmeni olan Hacı Murat Yazgan, derste öğrencilerine Şehit Nevzat Kaya’yı anlattı. Daha sonra öğrencilerini Şehit Osman Tepesi’ndeki şehitliğe götüren Yazgan, burada tüm şehitler için dua ettiler. Şehitlikte çeşitli vatan şiirleri okuyan öğrenciler; vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve şehitlik temalarını okul dışı öğrenme ortamında işlediler.