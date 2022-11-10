Battalgazi’deki tarihi mekanları gezen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öğrencileri, Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Karakaya Baraj Gölü yanında inşaatı süren Kırkgöz Sahil Parkı Proje”sini de yakından tanıma fırsatı buldu.

Battalgazi’deki tarihi mekanları gezen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öğrencileri, Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Karakaya Baraj Gölü yanında inşaatı süren Kırkgöz Sahil Parkı Proje”sini de yakından tanıma fırsatı buldu.

Sosyal ve kültürel etkinliklerine hız kesmeden devam eden Battalgazi Belediyesi, tarih başkenti ilçenin tanınırlığını daha da arttırmak amacıyla hayata geçirdiği tarihi tur gezilerini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Battalgazi be Gençlik Projesi’ çerçevesinde TÜGVA öğrencileri, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’deki tarihi mekanları gezdi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesinde bulunan Arslantepe Höyüğü’nü ilk olarak gezen öğrenciler, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nı, Battalgazi Yaşam Müzesi (Poyraz Konağı), Kanlı Kümbet ve Namazgah’ı gezdi.

Tarih başkenti ilçede tarihi bir yolculuğa çıkan öğrenciler, Kırkgöz Sahil Parkı Projesi’ni gezmek istedi. Bu talebi geri çevirmeyen Başkan Güder, öğrencilere Karakaya Baraj Gölü’nün sahip olduğu turizm değerini ortaya koyan Kırkgöz Sahil Parkı Proje alanını gezdirdi. Malatya’yı ilk kez sahil ile buluşturan projeye hayran kalan öğrenciler, Başkan Güder’e özel olarak teşekkürlerini iletti.

Öğrencilerden kırkgöz sahil parkı projesine tam not

Tur gezisi ile Battalgazi’yi yakından tanıma fırsatı bulduklarının altını çizen Muhammed Mahir Çiftçi, “Çok eğlenceli bir gezi turu ile ilçedeki tarihi mekanları gezdik. Böyle tarihi mekanları gezip görmemiz ve tarihi yerlerin Malatya’da bulunması bizim açımızdan çok iyi. Her vatandaş tarihini iyi bilmeli. Çok etkilendiğim bir gezi programı yaşadım. Tarihi gezinin ardından çok istediğimiz Kırkgöz Sahil Parkı’nı gezdik. Çok ama çok güzel bir alan oluşturulmuş. Malatya ilk kez su ile buluştu. Bu projeyi hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Abdulsamet Aktan isimli öğrenci ise, “İstanbul’dan gelip her bir karesi tarih kokan Battalgazi’yi gezmekten büyük onur duydum. Çok güzel ve tarihi bir ilçe. Bu tarihi ilçede hizmetlerde güzel ise bulunmaz bir yer olur. Özellikle öğrenciler olarak Kırkgöz Sahil Parkı’nı merak ediyorduk. Süper cümlesi burası için az olur. Burası efsane bir yer olmuş. Bayıldım. Yeşili bol, oksijeni bol, suyu bol. Bir insan daha ne isteyebilir ki? Başkanımıza da bu düşüncelerimizi paylaştık. Başkanımız gurur verici çalışmalara imza atıyor. Tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu başarılı hizmetlere şahitlik ettik”

TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, “Battalgazi Belediyemizin düzenlediği gezi turuna öğrencilerimiz ile birlikte katıldık. Güzel bir tur gezisini birlikte yaşadık. Öğrencilerimiz özellikle Kırkgöz Sahil Parkı’nı merak ediyordu ve başkanımız bizi kırmadı. Şuanda da Sahil Parkı’ndayız. Öğrencilerimizin dediği gibi gerçekten çok güzel bir alan oluşturulmuş. Belediyemizin bir numaralı projelerinden bir tanesi. Bizlerde bu hizmetlere şahitlik ediyoruz. Battalgazili vatandaşlar gerçekten başarılı ve çalışkan bir başkana sahip. Yaptığı hizmetlerde yerinde ve ses getiren hizmetler. Başkanımıza başarılar diliyorum” dedi.