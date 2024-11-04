Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri Babadağ’ı ziyaret etti. İlçenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetmek için Babadağ’a gelen gençler, renkli sokaklarda keyifli bir geziye çıktı.

Öğrenciler, Babadağ’ın ünlü renkli evlerini ve tarihi sokaklarını gezerek ilçenin özgün dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu. Ardından, temiz havanın ve eşsiz doğanın tadını çıkarmak için düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldılar. Hem eğlenceli hem de huzur dolu anlar yaşayan gençler, yürüyüş sırasında ilçenin doğal güzelliklerini keşfetti.

Doğa yürüyüşünün ardından Babadağ’ın sunduğu eşsiz manzarayı izleyen öğrenciler, doğayla iç içe olmanın keyfini yaşadı. Belediye Başkanı Murat Kumral, ziyaretin gençlere hem eğlenceli hem de farkındalık dolu anlar yaşattığını belirtti. Başkan Kumral, “Gençlerimizin ilçemizin güzelliklerini tanıyıp burada keyifli vakit geçirmesi bizi çok sevindirdi” dedi.

Başkan Kumral, ilçenin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin tanıtılmasının Babadağ için büyük önem taşıdığını vurguladı. Öğrencilerin bu keşif gezisi sırasında hem eğlendiğini hem de ilçenin havasını soluyarak enerjilerini tazelediklerini görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Nazik ziyaretleri için Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine ve hocalarına teşekkür eden Başkan Kumral, Babadağ’ı daha fazla gençle buluşturmak için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi. İlçenin güzelliklerini tanıtmanın, yerel turizme katkı sağladığını belirtti.