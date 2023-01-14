Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sultan Alparslan Kız Yurdunda açılan el sanatları atölyesinde gençler hem güzel vakit geçiriyor hem de sanat öğreniyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sultan Alparslan Kız Yurdunda açılan el sanatları atölyesinde gençler hem güzel vakit geçiriyor hem de sanat öğreniyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren genç ofis tarafından sultan Alparslan Kız Öğrenci Yurdunda açılan ahşap boyama ve geri dönüşüm kursuna katılan öğrenciler atık malzemelere hayat veriyor. Sultan Alparslan Kız Öğrenci Yurduna bağlı sosyal tesiste açılan 12 kurstan bin 500 öğrenci faydalandı. Atık durumda olan malzemeleri farklı desen ve şekillerde boyayan öğrenciler geri dönüşüme de katkı sağlıyor. Genç ofisler bünyesinde açılan geri dönüşüm, ahşap boyama, Osmanlıca, müzik, resim ve Kur’an kurslarında öğrenciler kaliteli vakit geçiriyor. Atık kutular, soda şişeleri, tahta parçaları ve konserve kutularını geri dönüştürerek yeniden şekil veren gençler yılsonunda açacakları sergide elemeği göz nuru ürünlerini sergileyecekler.

“Çevreye dikkat çekmeye çalışıyoruz”

Kursları gezen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, atık malzemelerin geri dönüştürülmesinin önemine değinerek, “Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Sultan Alparslan Kız Yurdunda faaliyet gösteren sosyal tesisimizdeyiz. Burada kalan öğrencilerimize yönelik sanatsal atölyeler açtık. Şuan bulunduğumuz atölye ise el sanatları atölyesi kapsamında ahşap boyama kursu olarak faaliyet sürdürmektedir. Burada 12 kursumuz mevcut. Bu kurslarımızda 12 eğitmen ile ders vermekteyiz. Her gün bu eğitimlerimiz artarak devam edecektir. Aynı zamanda evlerimizde kullanmadığımız ve atmayı düşündüğümüz malzemeleri burada boyayarak yeniden şekiller veriyoruz. Burada çevreye dikkat çekmeye çalışıyoruz. Gençlerimizde bu eğitimlere katılmakta. Eğitmenlerimizin eşliğinde gençlerimize her türlü faaliyette bulunuyoruz. Osmanlıca, müzik, Kur’an kursları ve Resim gibi kurslarımız mevcuttur. Şimdiye kadar açmış olduğumuz kurslarımızda bin 500 gencimiz faydalandı” dedi.

“Sanat öğretiyoruz”

Öğrencilere sanat öğrettiklerini ifade eden usta öğretici Gönül Özdemir, soda şişeleri ve konserve kutularını geri dönüştürerek yararlı bir şekilde kullanmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Sultan Alparslan kız yurdu ahşap boyama sınıfı burası. Burada geri dönüşüm odaklı çalışıyoruz. Gençlik Merkezi malzemelerimizi karşılıyor. Bizde kızlarımızın burada akşamlarını boş geçirmemesi için onlara sanat öğretmeye çalışıyoruz. Boya malzemeleri, atık kutular, soda şişeleri ve konserve kutularını geri dönüştürerek yararlı bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Burada ürettiğimiz ürünleri yılsonunda açacağımız sergide sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.

Öğrenciler tarafından kurslara yoğun ilginin olduğunu ifade eden gençlik lideri İrfan Batır, ise, “Burada gördüğünüz gibi genç ofislerimiz hizmete açıldı. Şuan geri dönüşüm ile ilgili kurslarımızı açtık. Öğrenciler tarafından kurslarımıza yoğun ilgi var. Bakanlığımızın desteği ile kurslarımızın sayıları artmaktadır. Her iki yurdumuzda farklı alanlarda kurslar açma planlarımız var. Öğrencilerimiz, bu yurtlarda boş zamanlarında bu atölyelerde geçiriyorlar. Hem günün stresini atmak hem de el becerilerini artırmak için burada vakit geçiriyorlar” dedi.