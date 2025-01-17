Amasya’da bir lisede arıcılık kulübü öğrencileri 3 yıl önce 2 kovanla başlayıp sayısını 23’e çıkardıkları kovanlarda yetiştirdikleri arılardan bu sezon 500 kilodan fazla bal üretti. Kovan başı 26 kilo bal üretimiyle de rekor kırmayı başarıp ‘En güzel bal bizim bal’ sözüyle iddialı olan Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çalışkan öğrencileri, köylerinde de arı yetiştirmeye başladı.

3 yıl önce 2 kovanla üretime başlandı

Bitki çeşitliliği açısından bereketli bir arazide bulunan 150 öğrencili okulun bahçesinde 3 yıl önce 2 kovanla üretime başlandı. Çalışkan arılara merak salan arıcılık kulübü üyesi öğrencileri ve öğretmenleri üretimi artırarak kovan sayısını 23’e yükseltti. 14 kilo olan Türkiye ortalamasının neredeyse 2 katı oranda kovan başı 26 kilo üretim gerçekleştirerek rekor kırıldı.

3 çeşit üretilen balın şişesi 600 TL ve 400 TL’den satılıyor

Hiçbir katkı maddesi kullanmadan yetiştirilen arıların yaşadığı kovanlarda yılda 3 defa sağım gerçekleştirildiğini belirten okul müdürü Turan Köse, “3 yıl önce 2 kovanla başlamıştık. Şimdi 23 kovana çıktık. Aslında 200 kovana çıkılabilecek bir potansiyel de var. Endemik türlerden ürettiğimiz balın şişesini piyasa fiyatının altında 600 TL’den satışa sunuyoruz. Çiçek balını ise 400 TL’den satıyoruz” dedi.

Üretimin artması için TİGEM ile iş birliği protokolü imzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle TİGEM ile iş birliği protokolü imzaladıklarını anlatan Köse, arı ve bal üretimini artırmaya yönelik çalışmalar planladıklarını vurguladı.

Köyünde de arı yetiştiriyor

Ailesinin yaşadığı Keçili köyündeki evlerinin bahçelerinde hobi amaçlı arıcılık yapan öğrencilerden Eraslan Güngör, “Okulda öğrenince heveslendim. Köyümde 2 kovanda arı yetiştiriyorum. Kovan sayısını 50 - 60 kovana çıkarmayı hedefliyorum” diye konuştu.

“En güzel bal bizim bal”

Maske ve ekipmanlarını giyip kovanlardaki arıların kışlık bakımını yapan öğrencilerinden Osman Taner Artış ise “En güzel bal bizim bal. İddialıyız” şeklinde konuştu.