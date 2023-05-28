Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrencileri, Dünya Biyoçeşitlilik Haftası çerçevesinde biyoçeşitlilik ve sulak alanda yaşayan kuş çeşitleri hakkında bilgilendirildi.

Alaçatı Sulak Alanı’nda düzenlenen etkinlikte Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrencileri, Dünya Biyoçeşitlilik Haftası nedeniyle bir araya geldi. Yazar Serap Yurdaer Erboy, yazar Defne Ongun ve gazeteci Zeynep İşmen, öğrencilere Alaçatı Sulak Alanı’ndaki biyoçeşitlilik ve 150’yi aşkın kuş türü hakkında bilgiler verdi. Çeşme-İzleme-Geliştirme ve İnovasyon Projesi (ÇİZGİ) çerçevesinde düzenlenen etkinliği, Şube Müdürü Ali Can da izledi. "Birds of Alaçatı Kuşları" adlı kitabı bulunan ve yazar Defne Ongun ile birlikte "Merhaba Ben Uzunbacak" adlı kitabı yazan Serap Yurdaer Erboy, yıllardır gözlem yaptığı Alaçatı Sulak Alanı’nda bulunan bitki çeşitleri hakkında öğrencilere açıklama yaptı. Yazar Defne Ongun da, alanda yaşayan kuş çeşitlerini tanıttı.