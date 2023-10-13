Samsun’un Havza ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında öğrenciler Ahiliğin kurallarını çerçeveletip esnaflara verdiler.

Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından hayata geçirilen öğrencilere saygı, sevgi, dürüstlük gibi kavramları öğrenmeleri amacıyla hazırlanan ÇEDES Projesi nedeniyle okul öğretmen ve öğrencileri esnafları ziyaret ederek iş yerlerinde yazılı olmayan kurallar hakkında bilgiler aldılar ve esnafların Ahilik Haftalarını kutladılar. Öğrenciler ziyaret ettikleri iş yeri sahiplerinin Ahilik Kültürü Haftası’nı kutlayarak Ahilik prensiplerinin yazılı olduğu tabloyu farklı sektörlerde hizmet veren 4 esnafa hediye ettiler.

Okul Müdürü Eyüp Aydoğdu, “Ahi Evran’ın 32 başlık altında sınıflandırdığı Ahilik Teşkilatı, asırlarca Anadolu topraklarında ticaretin ve dayanışmanın bel kemiği olmuştur. Ecdadın miras bıraktığı bu köklü kurumla ne kadar çok iftihar etsek azdır. Zamana yenik düşmeyen, rengi solmayan, değerinden bir şey kaybetmeyen Ahilik, bugünün dünyasının ihtiyaçlarına da derman olacak düsturlarıyla en kıymetli hazinelerimizden biridir. Bizler de bu kıymetli hazinemizin gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.