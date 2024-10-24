DÜZCE (İHA) – Düzce AFAD Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde bulunan öğrencilere afet bilgilendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan MEB arama kurtarma ekibi okullarda öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde afet risklerini azaltma konusunda AFAD işbirliği ile depremlerde veya yaşanabilecek afetlerde tahliye tatbikatı, çadır kurulumu ve AFAD müdahale araçları tanıtımı gerçekleştirildi.